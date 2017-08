Edizione straordinaria: Marina Maniscalchi al Roma Fringe Festival

L'Edizione straordinaria di Marina Maniscalchi al Roma Fringe Festival. Edizione straordinaria è un monologo esilarante e drammatico allo stesso tempo e dove la protagonista Marina Maniscalchi esplode nelle diverse voci di se stessa, lanciando, un vero e proprio telegiornale dell’interioritàˆ, un telegiornale privato ed intimo che espone, con il sensazionalismo tipico delle edizioni straordinarie, notizie dal suo interno: stralci della coscienza, deviazioni della psiche, piccole esperienze quotidiane, preoccupazioni, desideri, lutti, ricordi, manie di grandezza, momenti di sconforto, conflitti tra l’io, l’es e il super-io, in una sequenza adrenalinica di capriole e giravolte.

Marina Maniscalchi in Edizione straordinaria

La protagonista Marina Maniscalchi lancia il suo telegiornale per tentare di dare importanza ai miseri fatti della sua vita quotidiana, di riflettere sulle proprie contraddizioni, di venire a capo della improvvisa crisi di identitˆà che l’attanaglia.

Nel far questo, travestita da conduttrice snocciola notizie su se stessa, manipola le opinioni, chiama la propria coscienza come esperta in studio a dire la sua, si collega con la parte più esposta di séŽ inviata sul fronte di guerra, lancia rubriche dello sport, della cultura, della scienza e della moda, cerca appiglio nella sua parte salutista, tenta di mettere ordine al proprio partito interiore così“ diviso e litigioso, si sforza di immaginarsi aldilˆà delle proprie ristrettezze, in modo iperbolico, sconfinando in un narcisismo senza vie d’uscita.

Edizione straordinaria: satira sui social network

Vi  è“, implicita nel progetto, una satira sui social network, dove ognuno tenta di dare importanza a volte con esiti grotteschi ai fatti della propria intimitàˆ e, al contempo, una satira sui telegiornali, che mescolano, in modo bipolare, il frivolo e il drammatico fino a farli annullare tra di loro. Vi è ancor di più, soprattutto, l’idea di mettere in scena il parallelismo comico-tragico tra l’estrema interioritàˆ della coscienza e l’esterioritàˆ del mondo, quasi si articolassero allo stesso modo, con schemi e metodi affini, l“ì dove il conflitto psichico del personaggio sembra solo un derivato della schizofrenia dell’Occidente.