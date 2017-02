Edit Select + OWL al Vicious Club

Continuano le serate di Algoritmo, il party del sabato del Vicious Club che da ottobre scorso propone una tra le programmazioni di musica elettronica e underground più alte della scena capitolina, ospitando numerosissimi artisti, tanto italiani quanto internazionali (http://www.algoritmoroma.it/eventi). In particolare per la serata di sabato 18 Febbraio, Algoritmo ospiterà Edit Select, dj e producer attivo sin dai primi anni novanta, accompagnato da Owl, giovane dj romano resident di punta di Algoritmo e fondatore della Anekoic Records, mentre la musica sarà sostenuta dalle proiezioni live del visual artist Portland. Tra sonorità che spaziano dalla musica elettronica all'ambient fino alla più scura techno e dj set eclettici capaci di coinvolgere ogni ascoltatore, quelle di Algoritmo al Vicious sono serate caratterizzate dall'alto livello qualitativo della proposta artistica, che presenta alcune tra le migliori personalità artistiche della scena underground contemporanea. In linea con le prerogative del Vicious Club, che si conferma come una della realtà più consolidate del clubbing capitolino, garantendo musica di qualità in un ambiente sereno e festoso, l'ingresso è seleziono e all'interno non è permesso scattare foto né registrare video, a rispetto dell'atmosfera tipica del club e della privacy di tutti. 18 Febbraio 2017 VICIOUS CLUB Via Achille Grandi 7/a - Roma Ingresso 15 € intero, 10 € ridotto. (Per avere il biglietto ridotto basta scrivere una email a info@algoritmoroma.it oppure mandare un messaggio privato sulla pagina Facebook www.facebook.com/algoritmoroma) www.viciousclub.com Facebook https://www.facebook.com/ViciousClub/?fref=ts