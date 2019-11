Edipus, spettacolo al teatro Kopò

TEATRO KOPÓ

29-30 NOVEMBRE 2019 ORE 21

1 DICEMBRE 2019 ORE 18



SINOSSI

«Materia magmatica e incandescente che si fa fatica a dominare». Questo è l’ “Edipus”, il cui testo è fedeltà assoluta alla lingua inventata da Giovanni Testori. A Silvio Barbiero tocca la messa in scena, dopo “Groppi d’amore nella Scuraglia”.



Solitudine e dolore per Scatorcio, l’ultimo degli Scarrozzanti rimasto a recitare, costretto da solo a interpretare tutti i personaggi. E così le storie si intrecciano nella storia. Scatorcio e i personaggi che anima, trasportano gli spettatori in un mondo straripante, debordante tra lussuria e ingiustizie, in una società diventata disumana.



CREDITS

Di e con Silvio Barbiero



INTERO 13€

RIDOTTO 11€



CONSUMAZIONE GRATUITA DALLE 20 ALLE 20.45 PER TUTTI I POSSESSORI VIP CARD

IL VENERDÌ E IL SABATO CENA E SPETTACOLO A €30,00 DALLE ORE 20.00 al Matò Bistrot – SOLO SU PRENOTAZIONE telefonica o Whatsapp



ATTENZIONE:

Lo spettacolo inizia alle 21.00, il Teatro non è tenuto ad aspettare eventuali ritardatari oltre l'orario d'inizio dello spettacolo.



L'aperitivo si può fare tra le 20:00 e le 20:45. Alle 20:50 il bar chiude.



La sola prenotazione telefonica o fatta tramite e-mail o sms, se non ritirata entro le 20:45 decade e i posti possono essere riassegnati. Nel caso di ritardo dovuto ad imprevisto o traffico vi chiediamo gentilmente di avvisare.