Edipus, lo spettacolo di Silvio Barbiero

Torna a Roma Silvio Barbiero, l'attore padovano che si è fatto conoscere e apprezzare nella Capitale con Groppi d'amore nella scuraglia con il quale si è aggiudicato il premio come Miglior Attore al Roma Fringe Festival del 2014.

Dal 7 al 10 novembre è il palco di Teatrosophia ad accogliere un nuovo spettacolo: Edipus è un testo magmatico, incandescente, un esercizio di libertà per pubblico e attore. Scritto da Giovanni Testori.

È l’autorevole risposta ad ogni comoda interpretazione del termine “teatro popolare”, tornato oggi di gran moda, naturalmente svilito a brand commerciale e dimentico della lezione dei suoi primi teorici e praticanti. Popolare dunque per accessibilità ma non per i contenuti, per la fruibilità ma non certo per l’ispirazione.

Edipus racconta le vicissitudini della gran Tebis ricorrendo ad una lingua coniata dall'autore fondendovi dialetti contemporanei e costruzioni grammaticali arcaiche, volgare e poetico, una lingua immaginifica e terrestre, immensa, altissima e triviale, metaforica ed esplicita. Ne viene fuori uno spettacolo divertente e commovente.“Allora che la sua compagnia è finita in la merda e a recitare è rimasto lui solo”, ad allestire l’intero spettacolo provvede lo Scarrozzante, figura donchisciottesca e attualissima di quel “teatro che existe e existerà contro tutto e tutti “.

Laio, Giocasta, Edipo, Dioniso tutto passa per il corpo e l’anima dolente del indomito Scarrozzante, che interpreta tutti i ruoli in un turbinante alternarsi di emozioni.

Giovanni Testori rappresenta perfettamente quella figura di intellettuale scomodo e al tempo stesso in continua relazione con la società, la cui assoluta assenza nei nostri oscuri e oscuranti tempi ce ne ricorda di contro l’assoluta necessità.

