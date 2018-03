Eden Teatro al Teatro Eliseo

Eden Teatro di Raffaele Viviani è in scena dal 20 al 29 marzo al Teatro Eliseo per la regia del franco argentino Alfredo Arias. Nel cast, Mariano Rigillo e Gaia Aprea

Con la sua poesia Viviani riesce a farci credere che un soffio può essere una tempesta e una canzone può essere immortale



Dopo il grande successo di Circo equestre Sgueglia, Alfredo Arias torna a Viviani con Eden Teatro, immergendosi tra le luci e le ombre d’un teatro popolare di varietà, abitato da gommeuses eccentriche e chanteuses locali.



Il music hall di Viviani – spiega il regista franco argentino – è come la corda del funambolo sulla quale volteggia la fragilità dell’essere umano. Non c’è niente di più accattivante del mondo di queste dive sull’orlo dell’abisso che si contendono una sopravvivenza miserabile sul manifesto e sulle tavole di un teatrino, ultima speranza di un mondo o più precisamente fine di un mondo. Viviani coglie le sue creature nelle difficoltà più assurde e ridicole della vita, risvegliando in noi, spettatori, un amore per un’arte che svanisce, evapora, consumata dalla sua stessa leggerezza. Ma cantare una canzone prima di scomparire nelle nebbie dell’oblio e dell’indifferenza è forse la sola prova per un artista di aver vissuto e di aver testimoniato il valore poetico di quell’esistenza. Valore destinato a essere ignorato dalla brutalità del reale. Così Viviani, senza aver bisogno di una trama drammatica, ci mette a confronto con personaggi che diventano lo specchio di quanto di più fragile e nobile possediamo fino a farci credere che un soffio può essere una tempesta e una canzone può essere immortale.



EDEN TEATRO

di Raffaele Viviani



con

Mariano Rigillo | Gaia Aprea

Gennaro Di Biase | Gianluca Musiu

Anna Teresa Rossini | Ivano Schiavi

Paolo Serra | Enzo Turrin

e con la partecipazione di Mauro Gioia



musiche eseguite dal vivo da

Pietro Bencivenga fisarmonica

Giuseppe Burgarella pianoforte

Erasmo Petringa violoncello



scene Chloe Obolensky

costumi Maurizio Millenotti

disegno luci Cesare Accetta

arrangiamenti musicali Pasquale Catalano

foto di Marco Ghidelli



Regia Alfredo Arias



Produzione TEATRO STABILE DI NAPOLI - TEATRO NAZIONALE



