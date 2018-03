Eddy Palermo Samba Jazz Trio al Riverside

Uno dei rari esempi di brasilian jazz interpretato con la chitarra semiacustica. Con riarrangiamenti originali di brani di grandi autori come Jobim, Valle, Nascimento, Einhorn, DJavan, Donato ed altri. Nel repertorio non manca qualche originale dello stesso Eddy Palermo.

Un sound che è una fusione tra jazz e ritmi brasiliani che vanno dalla bossa al samba al baiào al partito alto, ecc. Il tutto con swing rigorosamente brasileiro. Molto apprezzato in Brasile stesso, ha ricevuto riconoscimenti da alcuni dei grandi della musica brasileira tipo T. Horta, R. Menescal.Joao Donato,W.Sa,Leny Andrade,Pery Ribeiro, Miucha…ecc

Chitarrista di formazione jazzistica, il suo stile è radicato nei classici della chitarra jazz ma con una evoluzione del tutto personale. Anche se ha sempre svolto un'attività come leader di Trio o quartetto non mancano colaborazioni importanti con leggende del jazz come Chet Baker,George Coleman,Billy Smith,David Samborn,George Garzone,Tony Scott, e tantissimi altri.

Ha collaborato anche con grandi nomi italiani come Bruno Martino, Rosario Giuliani,Stefano Di Battista,Francesca Sortino,Niky Nicolai,Nunzio Rotondo,Enzo Scoppa,Cicci Santucci,Ric Pellegrino,Flavio Boldro,Roberto Gatto..ecc Da sempre amante della "bossa nova" nel 1998 si trasferisce alcuni anni in Brasile dove oltre a sviluppare un suo stile personale che è una fusione tra linguaggio bebop,armonia jazz con armonia e i ritmi Brasiliani, collabora anche con alcuni grandi di questa musica: Mauricio Einhorn,(Batida Diferente),Josè Roberto Bertrami,(Azimut)Roberto Menescal(O Barquinho),Leny Andrade,Joao Donato,Wanda Sa,Pery Ribeiro,Miucha, Toninho Horta ….