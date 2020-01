Ed Sheeran & Ultimo: S. Valentino Live Tribute

San Valentino è la festa dell'amore. L'amore di coppia o quello per se stessi, l'amore per qualcuno o qualcosa... chi meglio di Ed Sheeran e Ultimo possono parlarne, anzi, cantarne? Edo Sparks con la sua Ed Sheeran Night, che si sta espandendo in tutta europa, ci porterà nel mondo del cantautore inglese più in voga del momento. Con lo stesso set up di Ed Sheeran, chitarra e loop station, Edo Sparks presenterà un percorso di tutti i migliori brani della discografia di Ed, in occasione della festa dell'amore.



Ultimo, invece, sarà interpretato da Fateme Cantà Tribute Band, che condiranno il tutto con pianoforte e archi dal vivo che ci faranno viaggiare nelle sue poesie senza veli.



Una festa all'insegna dell'amore con i tributi a due degli artisti più "innamorati" del panorama musicale odierno.