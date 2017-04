Ed Cherry Trio al Gregory's Jazz Club

Mercoledì 5 aprile 2017 ED CHERRY TRIO Ed Cherry al Gregory's: l'evento. Il "big wednesday" che ci consegna l'incontro con l'arte di un musicista straordinario. Per presentare Ed Cherry (per chi "frequenta" il jazz non ha bisogno di presentazioni) basterebbe ricordare la presenza per circa venti anni con la Dizzy Gillespie's Big Band. Chitarrista - ma anche compositore e docente - dalle straordinarie capacità tecniche ma soprattutto in possesso di un linguaggio musicale sublime - influenzato in giovane età dai grandi maestri quali Charlie Christian, Wes Montgomery e Grant Green. La svolta professionale avviene nel 1978 quando si trasferisce a New York e incontra Dizzy inaugurando la collaborazione che si interrompe solo con la morte di quest'ultimo. Nel 1993 pubblica il suo primo album come leader, First Take (Groovin' High), e inizia una serie di collaborazioni: con Henry Threadgill registra tre album e con Roy Hargrove nella band latin jazz Crisol. Prosegue la sua carriera incontrando figure come Steve Coleman, Freddie Hubbard, Carmen McRae, Elvin Jones, David Murray, Sarah Vaughan, Clark Terry, Max Roach, e tanti altri costruendo un pezzo dell'Olimpo del jazz degli ultimi 30 anni. An expressive instrumentalist, Cherry has a hip, melodic approach that is refreshing contrast to guitarists who frequently resort playing "finger music", the execution of rapid streams of notes that serve no musical purpose other than to fill space". Jim Ferguson - Jazztimes Aldo Zunino, contrabbassista solido e raffinatissimo, è uno dei protagonisti della scena jazz italiana con una fama internazionale conquistata "sul campo" grazie alle collaborazioni con Benny Golson, Art Framer, Jimmy Cobb, Tommy Flanagan, Joe Chambers, Kenny Burrel, Cedar Walton e altre figure di spicco dell'universo jazz internazionale. Marco Tolotti batterista dal drumming articolato e caleidoscopico, ha già collaborato, tra gli altri, con calibri del livello di Sonny Fortune, Jimmy Cobb, Louis Hayes, Steve Nelson, Denise KIng, Massimo Faraò, Bob Cranshaw. Ed Cherry - Chitarra Aldo Zunino - Contrabbasso Marco Tolotti - Batteria Cena à la carte a partire dalle 19.30 Inizio concerto ore 22.00 € 20,00 inclusa la prima consumazione, per assistere al solo live Via Gregoriana 54/a - Roma +39 066796386 +39 3278263770 booking@gregorysjazz.com