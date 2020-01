Ecofesta dell'olio a Cineto Romano

Il 12 Gennaio 2020, dalle ore 11.00, le strade del borgo di Cineto Romano si coloreranno di tradizione, cultura, musica e buon cibo per presentare l'Ecofesta dell'olio.

Stand di produttori locali, street food, museo temporaneo dell'olio e dell'olivo, mostra d'arte ecosostenibile e plastic free, musica, luci e tradizioni, per conoscere una delle più grandi ricchezze del nostro territorio!

- Museo temporaneo dell'olio e dell'olivo presso la Sala Polifunzionale

- Valorizzazione Enogastronomica delle tipicità locali per le vie del borgo, dalla piazza al Castello di Cineto Romano

- Pranzo in piazza a cura dei migliori street food, con prodotti vari e genuini

- Accompagnamento musicale con canzoni della tradizione e del folklore

- Luminarie per le vie del borgo a tema green ed olio

- Mostra d’arte a tema riciclo e Plastic Free presso la Sala Polifunzionale

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/830506494051980/