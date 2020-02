"Ecchime qua!", Maurizio Mattioli al Salone Margherita

Torna dopo tanti anni di assenza sul prestigioso palco del Salone Margherita torna Maurizio Mattioli con la nuovissima versione di “Ecchime qua”, al suo fianco la bella e brava Francesca Ceci.

Lo spettacolo rappresenta per l’attore romano un pò il ritorno alle sue origini, Mattioli infatti accoglie il pubblico in teatro come se fosse nel salotto di casa sua, quasi a voler premiare un rapporto consolidato negli anni. Un abbraccio, un cammino, un guardarsi negli occhi attraverso battute, gag, monologhi, canzoni.

I ricordi istrionici della sua vita saranno scanditi dall’apertura di una serie di cassetti, con sapiente maestria e con il coraggio di chi la vita l’ha sempre affrontata con un dono speciale… l’arte di sdrammatizzare.

Non mancherà l’essenza femminile, punto cardine, che per Mattioli rappresenta la coscienza, il suo bastone di appoggio, la variabilità che rende l’uomo felicemente instabile.

Un mix di sentimenti, comicità, introspezione e i suoni senza tempo del maestro Alberto Laurenti per uno spettacolo pronto per far divertire il pubblico e a rendere l’anima più leggera.