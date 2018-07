Ecce Bombo al cinema del Molo Nuovo Market

"Faccio cose, vedo gente". È il 1978 quando Moretti dirige Ecce bombo: sono i difficili anni di piombo; una settimana dopo la prima assoluta del film verrà assassinato Aldo Moro. E Moretti, con questo film che rappresenta una delle prove migliori della sua lunga carriera, inizia a indagare la psiche umana indissolubilmente legata alla società in cui vive.

Ecce Bombo a San Lorenzo

Prima e unica proiezione: ore 21.30

Ingresso e parcheggio GRATUITO

Selezioni musicali prima e dopo la proiezione.

Area food adiacente con: pinsa, primi , panini, taglieri, fritti e molto altro. Biliardini e ping-pong in loco.



c/o Molo Nuovo Market (Ex Dogana)

Via dello Scalo San Lorenzo, 10 / Roma

Tram | 5-14-19-3

Autobus da Termini | 105 - 150

Metro | A - Fermata Vittorio Emanuele