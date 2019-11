Eataly Wine Festival: in scena “Il Vivaio dei Piccoli Produttori” dall’8 al 9 novembre

Se amate il vino, segnate sul calendario le date di venerdì 8 e sabato 9 novembre perché è in arrivo il Wine Festival di Eataly Roma. Un autunno all’insegna dell’artigianalità del vino contemporaneo per il negozio Eataly più grande al mondo con tante novità e iniziative speciali all’interno del programma “Storie di viti e di vite” .

La nuova edizione del Wine Festival è dedicata ai piccoli produttori che con la loro maestria e costanza custodiscono il territorio, portando valore e orgoglio al settore del vino in Italia. In programma una grande area degustazione, corsi e incontri guidati dai produttori, degustazioni di etichette rare, proposte dolci e salate da abbinare ai vini, musica dal vivo e dj set per tutta la durata dell’evento.

Il Wine Bar, durante il Festival, è invece dedicato a chi preferisce scegliere i vini alla mescita selezionati dall’Enoteca di Eataly o acquistare le bottiglie dell’area degustazione per poterle consumare al privilegiato prezzo di scaffale.

All’interno del Wine Shop del Vivaio dei Produttori, il progetto di Eataly nato per promuovere le cantine emergenti come quelle dei piccoli produttori italiani, sarà possibile accedere a tante esclusive opportunità per acquistare a prezzi vantaggiosi etichette di qualità nel corso di tutta la durata del Festival. In occasione della manifestazione sarà possibile acquistare a un prezzo speciale MemoWine, il quaderno di degustazione pensato per raccogliere in modo rapido e intuitivo informazioni e sensazioni sulle aziende e sui vini degustati.

In abbinamento tante proposte food di qualità: dal tagliere di salumi e formaggi artigianali di Eataly al Gambero in tempura con spuma di mortadella alla brace del ristorante Centro, dalle Orecchiette con crema di broccolo, guanciale, lamponi e croccante di pane aromatizzato di Acqualunae Bistrot al Bombolotto al vin brulé con crema pasticciera della pasticceria Nero Vaniglia.

Da non lasciarsi scappare i corsi e gli appuntamenti tematici con i produttori e gli esperti del settore, per imparare ad apprezzare ogni bicchiere e per scoprire rarità. In compagnia di piccoli produttori, durante i quattro appuntamenti di venerdì 8 e sabato 9 novembre de Il Circolo della Bottiglia, si degusteranno etichette italiane esclusive e riservate solo a questi incontri che non saranno presenti all’interno dell’area degustazione dell’Eataly Wine Festival.

I vini senza solfiti sono invece protagonisti dell’appuntamento dell’8 novembre, in programma dalle ore 18.30 alle 19.15 al terzo piano. Ad accompagnarvi sempre i produttori che vi guideranno nella scoperta delle caratteristiche che contraddistinguono questi particolari vini e nella degustazione.

I vitigni rari d’Italia sono al centro dell’appuntamento di sabato 9 novembre, al terzo piano dalle ore 18.30 alle 19.15, dove i produttori racconteranno l’unicità di queste produzioni vitivinicole anche attraverso la degustazione guidata di tre vini da vitigni rari: Marasco Spumante Brut L’Archetipo, Foglia Tonda Sequerciani, Macchiarossa Claudio Cipressi

In linea con il mondo del vino celebrato da Eataly anche due interessanti appuntamenti che prederanno vita nel punto vendita romano. Mercoledì 6 novembre dalle ore 18.00 al terzo piano è in programma L'arte di bere vino. L’importanza del bere nel passato con l’organizzazione non profit LoveItaly. Sabato 8 novembre inaugura al terzo piano di Eataly Roma, la mostra Un Lazio d’aMare, esposizione fotografica dedicata alla valorizzazione della costa del Lazio a cura dell’associazione Roma Fotografia.

Per accedere all’area degustazione e assaggiare tutti i vini sono a disposizione i carnet di gettoni. Le bottiglie possono essere acquistate in contanti nell’Area Degustazione, mentre le proposte dell’Area Food (con chiusura in programma per le ore 24.45), i calici alla mescita e gli analcolici del Wine Bar si possono comprare tramite gettoni. Presentando la tessera La Piazza di Eataly, si avrà diritto a 1 gettone omaggio per ogni carnet acquistato.