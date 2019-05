EATALY WINE FESTIVAL 2019: Il 10 e 11 maggio una due giorni con le più grandi cantine italiane

Torna da Eataly Roma il grande appuntamento dedicato al vino con l’Eataly Wine Festival 2019, in programma nelle serate del 10 e 11 maggio per scoprire e assaggiare le grandi denominazioni italiane, con un viaggio sensoriale da Nord a Sud, dedicato a tutti gli amanti del mondo del vino. Sarà inoltre un evento unico per incontrare i produttori, ma anche i sommelier e gli esperti del settore. Un appuntamento da non perdere per appassionati e curiosi che vogliono arricchire ed ampliare la loro cultura sul vino attraverso un interessante percorso nel territorio italiano con produttori, corsi di degustazione e show cooking.

Tante le attività in programma tra cui “Il Circolo della bottiglia”: quattro incontri con i produttori, due in ciascun giorno della manifestazione. In questi appuntamenti, i protagonisti di alcune delle cantine ospiti del Festival racconteranno le loro etichette più esclusive. Inoltre, il 10 maggio si alterneranno il Corso di degustazione dedicato alla sfida fra “Sangiovese vs Pinot Nero” e il cooking show a cura di Geppy Sfera e Marco Mezzaroma che presenteranno il loro nuovo progetto di Ristorante di gelato, in cui si incontrano gastronomia e gelateria tradizionale.

Non mancherà un’Area food con ospiti appartenenti al mondo della ristorazione romana che, insieme ad Eataly, offriranno un’ampia scelta di interessanti proposte gastronomiche. Tra gli ospiti dell’Area Food: lo chef Paolo Trippini con il Bosco Umbro, il nuovo format di Barra – Pescheria con cucina che arriva a Roma con il suo secondo locale in Via dei Banchi Vecchi e Geppy Sferra con il suo originale e nuovissimo Gelato D’Essai.

I CORSI E GLI INCONTRI

Il circolo della bottiglia: incontro con il produttore

VENERDI’ 10 MAGGIO - Terzo Piano



“Donnafugata racconta la Sicilia” - ore 18:30 – 19:15| €10

“Masi presenta: i grandi rossi della Valpolicella”, con Federico Bosimini - ore 19:30 - 20:15 | €5

SABATO 11 MAGGIO - Terzo Piano

“Gli spumanti di Colonnara: il volto brioso del Verdicchio delle Marche”, con Emiliano Berardi - ore 18:30 - 20:15 | €5

“Nati dal vulcano: i vini icona della Cantina Benanti” con Agatino Failla - ore 19:30 - 20:15 | €10

VENERDI’ 10 MAGGIO

Cooking Show a cura Di Geppy Sfera e Marco Mezzaroma – Terzo Piano - Ore 18:00 – 18:30

Corso di degustazione “Sangiovese vs Pinot Nero” - Aula Vino | 2° Piano - Ore 19:00 – 21:30 | €35,00