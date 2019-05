Torna da Eataly Roma il grande appuntamento dedicato al vino con l’Eataly Wine Festival 2019, in programma nelle serate del 10 e 11 maggio per scoprire e assaggiare le grandi denominazioni italiane, con un viaggio sensoriale da Nord a Sud, dedicato a tutti gli amanti del mondo del vino. Sarà inoltre un evento unico per incontrare i produttori, ma anche i sommelier e gli esperti del settore. Un appuntamento da non perdere per appassionati e curiosi che vogliono arricchire ed ampliare la loro cultura sul vino attraverso un interessante percorso nel territorio italiano con produttori, corsi di degustazione e show cooking.

Tante le attività in programma tra cui “Il Circolo della bottiglia”: quattro incontri con i produttori, due in ciascun giorno della manifestazione. In questi appuntamenti, i protagonisti di alcune delle cantine ospiti del Festival racconteranno le loro etichette più esclusive. Inoltre, il 10 maggio si alterneranno il Corso di degustazione dedicato alla sfida fra “Sangiovese vs Pinot Nero” e il cooking show a cura di Geppy Sfera e Marco Mezzaroma che presenteranno il loro nuovo progetto di Ristorante di gelato, in cui si incontrano gastronomia e gelateria tradizionale.

Non mancherà un’Area food con ospiti appartenenti al mondo della ristorazione romana che, insieme ad Eataly, offriranno un’ampia scelta di interessanti proposte gastronomiche. Tra gli ospiti dell’Area Food: lo chef Paolo Trippini con il Bosco Umbro, il nuovo format di Barra – Pescheria con cucina che arriva a Roma con il suo secondo locale in Via dei Banchi Vecchi e Geppy Sferra con il suo originale e nuovissimo Gelato D’Essai.

Il programma del Wine Festival 2019 da Eataly

ORARI

Venerdì 10 maggio - ore 18,00-01,00

Sabato 11 maggio - ore 18,00-01,00

LE CANTINE

Brandini

Mirafiore

Fontanafredda

Borgogno

Serafini e Vidotto

Le Vigne di Zamò

Poderi Marchesi Migliorati

Certosa Belriguardo

Ferrari

Feudi San Gregorio

Tema di Zoe

Campo alle Comete

Ognissole

Basilisco

Citari

Buscareto

Marenco

Tenimenti d’Alessandro

Masi

Il Poderaccio

Donnafugata

Colonnara

Mossio

Benanti

Firriato

Fattoria La Rivolta

Opera 02

Antica Enotria

Biancavigna

Sullali

Derbusco Cives

Gancia

Villa Gianna

Casale della Ioria

San Giovanni

Cincinnato

Marco Carpineti

San Marzano

Martini

Tenuta Carobbio

Losito

AREA FOOD

PAOLO TRIPPINI

Crocchetta di coda alla vaccinara | 2 gettoni

Tonnarelli cacio e pepe e baccalà | 4 gettoni

Fagottino di ricotta e verdure con salsa di agrumi | 3 gettoni

EATALY

I crudi di carne della Macelleria

Gradisca, carne Fassona de “La Granda” maturata con miele di alta montagna e tè seuchong, con rucola e olio evo | 2 gettoni

Cruda con battuto di olive e capperi - carne di Fassona de “La Granda” con olive taggiasche e capperi| 2 gettoni

Il Tagliere di Salumi e Formaggi | 4 gettoni

Montebore “Vallenostra”, Pannerone ” Carena”, Toma di Brigasca “Il Castagno”, Susianella viterbese”Coccia Sesto”, Mortadella “Negrini”, Mariola “F.lli Salini” con Focaccia genovese della panetteria di Eataly

GELATO D’ESSAI di Geppy Sferra

2 gusti | 1 gettone

Gelato da asporto 500 gr | 6 gettoni

Gusti: Zabaione al passito di Pantelleria; Ricotta romana e visciole; Nocciola romana dop; Mandorla di Toritto e miele; Cacao puro Sur del lago; Fragola di Terracina; Mela al Calvados

BARRA PESCHERIA CON CUCINA

Mini tartare di ricciola alla ponzese |3 gettoni

Stracciatella di bufala, scampo crudo di Mazara del Vallo, lime e bottarga |3 gettoni

Alici del tirreno in carrozza e calamaro del mediterraneo fritto |4 gettoni

Gnocchetto Schiorlin, gambero rosso, pachino e pecorino De Roma |4 gettoni

SALATO

PATATA FARCITA con verdure|3 gettoni

PATATA FARCITA con formaggio| 3 gettoni

PATATA FARCITA con tartufo | 4 gettoni

I CORSI E GLI INCONTRI

Il circolo della bottiglia: incontro con il produttore

VENERDI’ 10 MAGGIO - Terzo Piano

“Nati dal vulcano: i vini icona della Cantina Benanti” con Agatino Failla - ore 18:30 – 19:15| €10

“Masi presenta: i grandi rossi della Valpolicella”, con Federico Bosimini - ore 19:30 - 20:15 | €5

SABATO 11 MAGGIO - Terzo Piano

“Gli spumanti di Colonnara: il volto brioso del Verdicchio delle Marche”, con Emiliano Berardi - ore 18:30 - 20:15 | €5

“Donnafugata racconta la Sicilia” - ore 19:30 - 20:15 | €10

VENERDI’ 10 MAGGIO

Cooking Show a cura Di Geppy Sfera e Marco Mezzaroma – Terzo Piano

ore 18:00 – 18:30

Nel "Ristorante di Gelato”, novità assoluta nel panorama della ristorazione, gastronomia e gelateria tradizionale si incontrano per dare vita a dei piatti dal sapore decisamente unico, partendo dal gelato e senza mutarne affatto le caratteristiche tradizionali. Anzi, facendo in modo che sia la gastronomia ad armonizzarsi alle qualità peculiari della gelateria artigianale.

Piatto: Crema di piselli, menta e pomodori secchi con gelato al fior di latte nobile

Corso di degustazione “Sangiovese vs Pinot Nero” - Aula Vino | 2° Piano

Ore 19:00 – 21:30 | €35,00