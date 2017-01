10 candeline per Eataly: taglio della torta e brindisi

Come ogni compleanno che si rispetti non può mancare il taglio della torta. In occasione dei dieci anni dall'apertura del primo Eataly, quello del Lingotto, la festa nella sede di Roma. Il 27 gennaio taglio della torta per i 10 anni di Eataly alle 17.30 nella Piazzetta al piano terra.

Eataly per offrirti un pezzo di torta e un calice di bollicine. "Vogliamo festeggiare insieme a tutti i nostri clienti l'importantissimo traguardo dei dieci anni del primo Eataly al mondo: Eataly lingotto" - dicono da Piazzale XII Ottobre 1492