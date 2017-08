E' tutto un recito: Biagio Izzo al Castello di Santa Severa

Il celebre attore Biagio Izzo si esibirà al Castello di Santa Severa in "E' tutto un recito", un monologo esilarante, una performance esplosiva e divertente per ridere e insieme, riflettere sulle gandi verità della vita di tutti i giorni, ma senza dimenticare la verve napoletana che da sempre ha reso il repertorio dell'artista inimitabile.

Modalità di partecipazione

€ 20,00 primo settore

€ 15,00 secondo settore

Prevendite:

Santa Severa, Biglietteria Castello

Santa Severa, Pro Loco via Della Monacella 18 info: 0766 570403

Santa Marinella, Bar La Gatta all'Angolo via Aurelia 527

Civitavecchia, Stelle e Strisce via Regina Elena 6 info: 0766 21688

Diritto di prevendita € 2,00

Info:

tel 06.3996.7999