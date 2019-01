"E tu splendi, invece". Serata di letture dalle poesie di Pasolini

Una serata all’insegna della poesia di Pier Paolo Pasolini, nella prima storica milonga romana, nel cuore del quartiere Pigneto, tanto amato dall'intellettuale friulano. Insieme scopriremo i poco conosciuti sonetti d’amore dedicati al grande amore di Pier Paolo Pasolini, Ninetto Davoli, rileggeremo i diari e le parole che Pasolini rivolse a se stesso, alla vita e alla città di Roma.

La serata sarà arricchita da un aperitivo di benvenuto.



Letture a cura di: Mara Sabia (attrice e docente); Emilio Fabio Torsello (giornalista e fondatore del progetto “La Setta dei Poeti estinti”)

Aperitivo a partire dalle 18.30, inizio delle letture ore 19. Serata a posti limitati. PRENOTAZIONE obbligatoria via mail all’indirizzo: francescapenza@yahoo.it (TangoBar) Contributo comprensivo di aperitivo e tessera associativa: 15 euro.



Indirizzo:

TangoBar, via Macerata9, Roma (a pochi passi dalla fermata della metropolitana “Pigneto”). Serata organizzata da TangoBar in collaborazione con il circolo letterario La Setta dei Poeti estinti.