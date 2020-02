È tempo di barbecue da Eataly Roma: in arrivo il BBQ Party - Winter Edition dal 14 al 16 febbraio

Da Eataly Roma si torna a celebrare la cultura del barbecue con uno speciale BBQ Party - Winter Edition: da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, il 3° piano del più grande Eataly del mondo si trasforma nella casa del barbecue dove scoprire tutte le curiosità sull’arte della griglia e del BBQ tra stili, tecniche, affumicature e ricette della più antica e universale tecnica di cottura.

Dai cheese burger a regola d’arte alle golose alette di pollo, dal morbido pastrami alle ricchissime bruschette con caciocavallo fino ai classici arrosticini abruzzesi. E poi ancora tanta birra artigianale di qualità e una buona dose di musica con dj set.

Da non perdere tra le tantissime proposte: il Pastrami sandwich e il Brisket di Phil’s - Slow Smoked American Barbecue, gli Smocked burger e l’American BBQ da abbinare ai classici contorni della tradizione statunitense di TBSP. E poi tante golose specialità: lo Gnocco fritto di Mozao, la Bruschetta di Caciocavallo Impiccato, gli Arrosticini abruzzesi di Mr Zocca e il Ribs e Pulled Pork di Mr Doyle. E poi si chiude in dolcezza, sempre in stile USA, con la pasticceria ispirata ai grandi classici della tradizione inglese e americana di Bakery House.

Ad accompagnare i vari assaggi non mancherà naturalmente la migliore amica delle grigliate ovvero le birre di alcuni dei migliori birrifici artigianali del territorio: Maltovivo e Alta Quota. Oltre ai vini, alle birre e agli analcolici del Bar di Eataly.

Infine, dal momento che non c’è festa senza musica, Eataly Roma ospiterà DJ Metto e DJ resident di Smash che, da sempre, può passare dalle ultime novità della scena trap alle nuove leve dell'indie, senza disdegnare incursioni spericolate nel pop, ma anche nella dance anni '90 e il rock classico.

Riservata ai più piccoli, la speciale Area Bimbi, completamente gratuita, a cura di Pop Lab che propone per l’occasione una serie di divertenti attività dedicate al mondo BBQ: dalla creazione di un hamburger box all’hamburger di pongo, dal maxi-memory a tema ai giochi di gruppo.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Per assaggiare tutte le specialità e le proposte del BBQ Party è possibile acquistare i gettoni alle casse dedicate, a disposizione anche speciali carnet.

Non mancate!