E se la coppia scoppia? al Teatro Agorà 80

Immaginate un uomo e una donna adulti. Una coppia in crisi che tenta un esperimento antico: uscire dalle convenzioni della fedeltà. Immaginate che, ora l'uno ora l'altra, si trovino in situazioni imbarazzanti e paradossali. Immaginate che a un certo punto trovino una soluzione. Questa è, banalmente, la trama. Ma questo Non è lo spettacolo. Immaginate che l'uomo sia interpretato da tre attori diversi e che la donna invece sia interpretata da seiattrici che raccontano in modi diversi ed improvvisi lo stesso personaggio. Immaginate che nulla sia scontato o normale, nemmeno il suono del telefono o la composizione dei mobili di casa. Immaginate un ritmo forsennato, un'ironia tagliente, un costante gioco di teatro nel teatro. Immaginate di farvi un sacco di risate. E poi smettete di immaginare e lasciatevi sorprendere da questa adorabile folle commedia. -Avviso ai soci- BIGLIETTO da INTERO a RIDOTTO per: -Over 60 - Invalidi e aderenti al Comitato Paraolimpico - Non vedenti Per info e prenotazioni: Tel:06 68 74 167 - Fax: 06 68 80 30 68 www.teatroagora80.org - info@teatroagora80.com