Canti e racconti sul Risorgimento



Il Circolo Gianni Bosio e il Teatro Torlonia presentano:

NOSTRA PATRIA È IL MONDO INTERO



L'Albero della Libertà

E SE L'ITALIA DORME PRESTO SE SVEJERÀ

Canzoni e letture sul Risorgimento



Gabriele Modigliani, Sara Modigliani, Stefano Pogelli,

Gavina Saba, Livia Tedeschini Lalli, Laura Zanacchi

Con il cantastorie Mauro Geraci



Mercoledì 16 gennaio 2019 - Ore 20:00



CALENDARIO CIVILE

in occasione della data del 9 febbraio 1849 che ricorda la Repubblica Romana





Con il progetto Calendario civile, il Circolo Gianni Bosio ricostruisce il ciclo laico e democratico della nostra memoria come bene comune.

Per l’Italia laica e repubblicana, prima dell’avvento del fascismo il 20 Settembre era il perno del calendario civile – il ciclo di festività che nel corso dell’anno segnavano la storia del Risorgimento, della libertà, dell’uguaglianza e della fraternità. Si ricordavano le date delle cinque giornate di Milano, della Repubblica Romana, dell’insurrezione antipapalina soffocata nel sangue a Perugia e poi la presa della Bastiglia e si cominciava a festeggiare il Primo Maggio. La Roma popolare, ribelle e mai domata, affonda in quegli eventi le proprie radici.



Il gruppo L’Albero della Libertà prende il nome dall’inno "Or che innalzato è l’albero", canto dell’età napoleonica che celebrava la fine della tirannia e dell’aristocrazia. Il gruppo si è costituito tre anni fa in occasione delle celebrazioni per la Repubblica Romana per l’allestimento di uno spettacolo di canti rivoluzionari e garibaldini. Il repertorio si è poi allargato, sempre nell’ambito del canto sociale e politico, al periodo della Prima Guerra Mondiale e della Resistenza. Collabora stabilmente con il Circolo Gianni Bosio