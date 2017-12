E' Natale per tutti a Largo Ravizza

Terza edizione della manifestazione E’ Natale per tutti, organizzata dall’Associazione culturale Monteverde Attiva in Largo Ravizza nei giorni 16-17 dicembre 2017

Nell’ampia piazza di Largo A. Ravizza si alterneranno spettacoli con “Piero e il Brucofarfalla”, con i Canti di Natale del Coro “Cantate Domino” di Monteverde, tante letture per grandi e piccini.

Due giorni di festa arricchiti da artigiani e professionisti del nostro quartiere, prodotti alimentari e tradizionali di piccoli produttori agricoli, ma anche dalla partecipazione di associazioni che si occupano di solidarietà in Italia e nel mondo. La solidarietà continua a crescere.