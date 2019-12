E' Natale doniAmo!, mercatino di Natale e concerto Gospel al Mercato Esquilino

Sabato 14 dicembre al Nuovo Mercato Esquilino di Roma, a partire dalle ore 11.00 si festeggia il Natale con un evento speciale che vede nuovamente insieme ReFoodGees e Mercati d’Autore.

Come di consueto sarà un sabato all’insegna dell’economia circolare e del riuso, interpretato in chiave natalizia. Nello splendido Giardino di Confucio dalle ore 11.00 e fino alle ore 15.00 si svolgerà il mercatino solidale dove trovare tante idee regalo. Gli espositori, selezionati per la loro etica e l’ attenzione all'economia sostenibile, presenteranno prodotti unici ed originali.

Uno spazio speciale sarà dedicato alla lettura. Fra gli espositori sarà infatti presente l’Associazione culturale LIBRA che con il suo progetto PAGINE VIAGGIANTI rimette in circolo libri salvati dal macero e dall'abbandono. Libri e poesie in dono per tutti i partecipanti che potranno portare a casa un regalo speciale da conservare o da condividere.

Alle ore 13.00 la magia dei canti di Natale con il gruppo gospel World Spirit Orchestra, accompagnati dal delizioso cibo di Baobab Street Food e One World Kitchen.

Il pomeriggio proseguirà con la consueta attività di recupero e distribuzione gratuita di pane, frutta e verdura che da oltre un anno viene svolta dal’Associazione Refoodgees con il suo progetto RomaSalvaCibo. Il Nuovo Mercato Esquilino, ancora una volta è protagonista di un’iniziativa dal profondo significato etico e apre i suoi spazi per la condivisone di valori universali nello stile cosmopolita che lo contraddistingue.

E’ Natale doniAmo! Un appuntamento a cui non si può mancare, sabato 14 dicembre a partire dalle ore 11.00 al Nuovo Mercato Esquilino – Via Principe Amedeo, 184.