"Quattro passi nel tempo" propone una passeggiata da Ponte Sisto all'Isola Tiberina per godere insieme le meraviglie del fiume Tevere.

"E lungo il Tevere che andava lento lento" è una visita guidata in costume storico ottocentesco con interventi teatralizzati, che vi farà scoprire l'importanza che il Tevere, oggi placido e addormentato, ebbe per Roma prima della costruzione degli ottocenteschi muraglioni: storiche inondazioni; eroi sconosciuti e dimenticati come il giovanissimo Righetto e il suo cane Sgrullarella; mestieri ormai spariti come i famosi barcaroli e molto altro in questo tour che interesserà i vicoli più suggestivi di Roma (Via delle Zoccolette, Via di San Bartolomeo dei Vaccianari dove nacque Cola di Rienzo, ma anche la famosa coda alla vaccinara!)

In osservanza delle misure di sicurezza previste dal decreto con il distanziamento sociale il gruppo dovrà essere costituito da un massimo di 10 persone. Si richiede a tutti i di munirsi di mascherina e guanti monouso.

Per tutte le visite guidate sarà obbligatorio l’uso del sistema microfono/auricolare per consentire di seguire tutte le spiegazioni anche a notevoli distanze. Pertanto ad ogni partecipante sarà fornita una radiotrasmittente sanificata, una salvietta igienizzante sigillata e un auricolare sterile usa e getta.

APPUNTAMENTO

Ponte Sisto (lato Lungotevere dei Vallati) sabato 20 Giugno 2020 con due possibilità di scelta : alle 17,30 o alle 21,00 (specificare in fase di prenotazione a quale fascia oraria si è interessati)

DURATA :

Circa due ore e mezza.

COSTI COMPRENSIVI DI AURICOLARE SANIFICATO E SALVIETTA IGIENIZZANTE:

1 partecipante: 10 euro

coppia di partecipanti: 18 euro

bambini fino ai 10 anni: gratis

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro

gruppi: sconti per gruppi, da concordare.“



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE:

Il tour dovrà avere un massimo di 10 persone

cell. 339.8346689 (Quattro passi nel tempo – Michela)