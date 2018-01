E le onde si ruppero a riva al Teatro di Documenti

Le onde del mare, della luce, del tempo, dell'emozione.

Sei amici monologano alternativamente: la scuola, i giochi, le esperienze comuni, le rispettive vite familiari, i sogni e le visioni.



Le voci si confondono nel tempo che passa, trasformando i bambini in ragazzi e poi in adulti, confondendosi in in un'onda che racconta l'esistenza dei sei personaggi, che è la loro esistenza, e non solo la loro.

Ne affiora così il pulsare anonimo della vita e l'intermittente, precario apparire dell'uomo, con le sue fragili costruzioni, sentimenti e frasi.



Tratto dal romanzo "The Waves" con il quale Virginia Woolf ha creato una forma narrativa basata sul ritmo anziché sulla trama, per cogliere le cose in movimento, nel flusso d'energia che le trapassa e le trasforma.