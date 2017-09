E così sia: il mandala di Bruna Esposito al MAXXI

Mercoledì 13 settembre, alle ore 18.00 (Galleria Gian Ferrari, ingresso libero fino a esaurimento posti), è la volta di un altro importante appuntamento. Protagonista questa volta è l’artista Bruna Esposito e la sua opera E COSI’ SIA…, un grande mandala a forma di svastica sinistroversa composto da vari tipi di legumi e cereali, disposti in una miriade di forme e sfumature di colore, con al centro un fornello e un recipiente di vetro con acqua e alloro.

L’opera, di grande forza e poesia, tra le prime entrate a far parte della Collezione MAXXI nel 2000, è stata ripresentata in occasione del focus dedicato a Esposito nell’ambito di THE PLACE TO BE, il nuovo allestimento della collezione permanente inaugurato lo scorso 5 maggio.

L'opera di Bruna Esposito al MAXXI

Per oltre due mesi, da aprile a giugno, quotidianamente l’artista con il suo team ha disposto sul pavimento del museo, improvvisando sul tema del cerchio, legumi e cereali, fino a formare il mandala, completato lo scorso 21 giugno ed esposto nella sua completezza fino al prossimo mercoledì 13 settembre. Quel giorno, alle ore 18.00, l’artista insieme ai suoi assistenti distruggerà il mandala, frutto di una lunga e paziente azione carica di significati simbolici. Questo “disfacimento”, che è parte dell’opera stessa, sarà preceduto da un “epilogo canoro” eseguito dal coro Ready Made Ensamble su musica di Andries van Rossem e poema di Paola d’Agnese.