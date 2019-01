Befana al Luneur Park

Luneur Park si veste della Magia delle feste proponendo tante novità ed una fantastica sorpresa: INGRESSO GRATUITO per tutti!

Fino al 6 Gennaio il Giardino delle Meraviglie ti invita a vivere l’esperienza delle festività più bella della Città tra luci sfavillanti, creature incantate e tante novità per divertire i bambini di ogni età, come la Pista di Pattinaggio in ghiaccio ecologico. la pista di GoKart e l'adrenalinico Top Speed.

Fino al 6 Gennaio non perdere l’appuntamento con la vera Befana, potrai portare la tua Letterina e consegnarla personalmente.

La Befana, affiancata da Spazzacamini e dal simpatico Pepe, il buffo Omino di Marzapane, sarà pronta ogni giorno a ricevere letterine e a scattare una foto ricordo con te! Cosa riceverai…dolcetti o carbone?