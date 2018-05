Dvořák, concerto per violoncello: Edgar Moreau all'Auditorium

Dvořák, concerto per violoncello. Edgar Moreau, oggi ventiquattrenne, si è rivelato come straordinario solista di violoncello sin dalla più tenera età e ha al suo attivo una serie lunghissima di affermazioni nei principali e più prestigiosi concorsi solistici del mondo. Ne è conseguita una carriera che sin dall'inizio lo ha portato a collaborazioni di alto livello.

Per il suo debutto a Santa Cecilia ha scelto il più importante e popolare Concerto per violoncello e orchestra, quello di Dvořák, composizione densa di nostalgie per la patria lontana nello stesso clima espressivo che anima la celebre Sinfonia "dal Nuovo Mondo". Jakub Hrusa è direttore tra i più contesi della scena internazionale.

Attualmente ricopre l'incarico di Direttore Principale dei Bamberger Symphoniker ma è regolarmente ospite di tutte le maggiori orchestre mondiali.

Presenta uno dei capisaldi della letteratura sinfonica di ogni tempo, la Prima Sinfonia di Brahms, definita da Hans von Bülow "la Decima di Beethoven". Brahms in realtà innestandosi su quella tradizione - ma liberandosi da ogni timore reverenziale - apre la strada a una nuova personale e grandiosa concezione della sinfonia.