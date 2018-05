Duo voce e pianoforte, Fate, Folletti ed altre Creature fantastiche

Nella prestigiosa e recentemente restaurata SALA DEI FIORENTINI (ex San Filippo Neri), con sede nel complesso della Chiesa di San Giovanni Battista de' Fiorentini, Venerdì 22 Maggio - ore 21:00 si terrà il sesto ed ultimo evento della rassegna annuale ROMAClassica, Duo voce e pianoforte, eseguito da Chiara Stella Onorati e Giulio De Luca, organizzata e promossa dall’Associazione Musicale Clivis di Roma, in collaborazione con Early Music Italia e Gioventù Musicale Italiana.

Fate, Folletti ed altre Creature fantastiche, è un concerto nel quale i due protagonisti, Chiara Stella Onorati - mezzosoprano e Giulio De Luca - pianoforte, accompagnano il pubblico in un magico excursus nel mondo delle creature fantastiche, "raccontando" le vicende legate alla narrazione e piccoli particolari relativi agli autori di testi e musiche.

Programma:

Felix Mendelssohn-Bartoldy Das Waldschloss op. Post.

Robert Schumann Waldesgesprächt

Franz Schubert Erlkӧ

Claude Debussy “Le faune”

Alfredo Casella Quattro favole romanesche: Er coccodrillo, La carità, Er gatto e er cane, L’elezzione der presidente

Leonard Bernstein Four songs from Peter Pan: “Giorno di Nozze”

Informazioni:

Data: Venerdì 22 Giugno 2018

Luogo: Sala dei Fiorentini

Piazza dell'Oro, 4 00186 Roma

Ore: 18:30

Evento a pagamento, acquistabili eventbride.it

€ 15,00 Full ticket

€ 10,00 for students

Free for disabled – Free for children under 14

Per maggiori informazioni

info@clivis.it



ACCADEMIA MUSICALE CLIVIS - ROMA

La musica è alla base delle nostre attività.

L’Associazione e infatti supporta e incoraggia lo studio e la promozione della musica attraverso l’organizzazione di corsi e la realizzazione di eventi.

I corsi offrono a tutti gli studenti, di tutti i livelli e di tutte le età, una serie di obbiettivi raggiungibili attraverso un consono programma didattico supportato dalla collaborazione di un gruppo docenti altamente qualificato.

Nell’ambito del nostro impegno forniamo una ricca gamma di stimoli didattici attraverso la conoscenza dello strumento, degli elementi musicali e l’esperienza del suonare insieme.