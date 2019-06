Duo in Concert: Soft Pop-Lounge

La 7°edizione del VITALA FESTIVAL

presenta



Aperitivo & Finissage Concert

Soft pop-lounge

GABRIELLE CHIARARO - voce

ANTONIO SARA’ - piano



LUNEDI’ 1 LUGLIO 2019 - ALLE 18.30

Teatro San Genesio - Via Podgora 1 (vicino Viale Mazzini)



Concerto raffinato di un duo di eccezione con la voce elegante ed avvolgente della cantante e attrice Gabrielle Chiararo, accompagnata al piano dalla versatile destrezza del musicista Antonio Sarà. Insieme presenteranno un set di brani soft pop-lounge. Un concerto avvolgente ed un evento dedicato alla chiusura della mostra fotografica The Gazelles of Silvana, presentata dal Vitala Festival e Teatro San Genesio in collaborazione con la Fondazione Cariello Corbino, in sostegno di Passy’s Kids, orfanotrofio e progetto che ospita e aiuta i bambini nel Congo Orientale. La mostra è visitabile nel foyer.

Ingresso libero alla mostra e al concerto, in favore di donazioni in sostegno del progetto di Passy’s Kids: www.passys-kids.com



INFO/PRENOTAZIONI: 347-8248661; wonderwallenter@gmail.com

Si consiglia la prenotazione.



Questo concerto segnerà anche la chiusura della 7° edizione del Vitala Festival. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli artisti, i collaboratori, i nostri sostenitori e il pubblico che ha seguito e reso possibile questa edizione.

Vi aspettiamo per l’apertura della 8° edizione con un grande live Blues il 14 Settembre alle 21.00. Grazie!



http://www.teatrosangenesio.it/concerti.html

https://www.facebook.com/vitalafestival/