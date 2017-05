Duo in concert blues | Soul | Light-pop

Questo raffinato DUO di eccezione, ripropone in chiave acustica splendidi brani di repertorio vario, dal soul al blues al light pop. Un medley evocativo in chiave personalizzata, eseguiti dalla potente, armoniosa ed estesa vocalità di Lucy Campeti, accompagnata al piano dalla maestria, esperienza e talentuosa destrezza di Davide Pistoni. Un vero mix sensoriale presentato da un duo di artisti di acclamato talento ed esperienza che si esibiscono regolarmente in teatri e manifestazioni In Italia e all'estero con grande successo di pubblico. |INGRESSO CONCERTO: 13€ Ridotto 11€ (studenti/bambini), include prima consumazione e buffet aperitivo Info/prenotazioni: 347-8248661; wonderwallenter@gmail.com Si consiglia la prenotazione: ingresso consentito fino ad esaurimento posti.