Duo Essentia in live al Monk per La più classica delle alternative

Seconda puntata della rassegna La più Classica delle Alternative Unconventional Classical music & drinks, cinque concerti per dimostrare che la musica classica è giovane. stavolta il tema della serata sarà # Venti di Maggio Ospiti in concerto il Duo Essentia composto da Samuele Telari (fisarmonica bayan) e Alice Cortegiani (clarinetto), che per l'occasione eseguiranno musiche di Lutoslawski, Debussy, Cardini, Schumann, Turi, Fiore, Iturralde. Un repertorio classico in cui il clarinetto, principe dei strumenti a fiato ormai da secoli, grazie ad un suono dolce e vellutato s'insinua tra le armonie del bayan, fisarmonica del '900 che, avendo ormai abbandonato le caratteristiche da strumento tradizionale per arrivare ad essere un piccolo organo portatile si libera in un vortice di sonorità caleidoscopiche e danzando sinuosamente sul mantice, lo insegue e l'attrae. Live painting durante il concerto a cura dell'artista Ambra Nadalini ed esposizione delle sue opere. La più Classica delle Alternative è un'iniziativa presentata da Arte2o e I Concerti nel Parco in collaborazione con MONK Roma. Ingresso con Tessera Arci + contributo 12€ (compreso aperitivo a cura di Comò Bistrot). Senza aperitivo ingresso a 5€. Apertura Porte: 19:30; Concerto: 21:00

