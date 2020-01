Luca Ranieri & Tiziano Gaeta tornano al Crash Roma con il loro interessante progetto musicale dal sapore migratorio che ha nel concetto del "transito" la propria cifra fondamentale. Da Astor Piazzolla a Paulo Bellinati e poi ancora Ennio Morricone, Mario Castelnuovo Tedesco e tanti altri celebri autori: uno straordinario concerto che si pone al crocevia tra stili e generi musicali differenti. Adiacenti e contingenti.



Un'altra grande serata firmata Crash Classic, la rassegna dedicata alla musica classica come non l'avete mai sentita: sdoganata dalle location tradizionali, perfetta colonna sonora tra un sorso di vino e un assaggio gourmet.



L'appuntamento con il Duo De Passaggio live al Crash Roma è mercoledì 22 gennaio. L’apertura è dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live. Free entry, prenotazione consigliata per la cena telefonando al numero: 347.9449129. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.crashroma.it o scrivere una e-mail a info@crashroma.it.



Il Duo de Passaggio nasce dalla comune comune esigenza di due allievi del maestro Domenico Ascione di confrontarsi con il repertorio cameristico per chitarra. La ricchezza armonica, ritmica e melodica della formazione per duo e il potenziale dialogico inter-strumentale che essa offre porta infatti la chitarra oltre il complesso già autorevole del proprio repertorio solistico per aprirla alle vastità della grande scrittura cameristica e dei grandi modelli classici che questa tradizione presuppone.



A ciò si aggiunga che lʼestrema varietà di utilizzo cui la chitarra è stata destinata nellʼultimo secolo e mezzo, le rende accessibile generi e contesti stilistici che vanno ben oltre la musica classica stessa, dalla musica latinoamericana tout court al tango, passando per il jazz, la musica popolare e il flamenco. Lʼincrocio di queste due enormi variabili (lʼambito extra solistico e lʼambito extra classico) orienta la formazione di duo di chitarre verso la provvigione di un vocabolario vastissimo e mai identico a sé stesso.



Il Duo De Passaggio si caratterizza per lo sforzo di sondare al grado massimo tali esiti e per lʼambizione di cimentarsi nel modo più fedele e onesto possibile con gli incanti che questi presagiscono.



Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Per tutte le informazioni sul Crash e i suoi eventi potete visitare il sito web www.crashroma.it o esplorare i profili social su Facebook (www.facebook.com/crashlocale) e su Instagram (www.instagram.com/crash_roma).