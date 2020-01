Tourbilion, in collaborazione con L’Archivio 14

per Accenti. Itinerari in musica - 3a edizione, presenta



Duo Bottasso & Simone Sims Longo "Il Cielo di Pietra" in concerto



Nicolò Bottasso – tromba, violino, live electronics

Simone Bottasso – fisarmonica, live electronics

Simone Sims Longo – live electronics, visual



Vincitori del premio Miglior Album Giovani 2018 nell'ambito del "Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana", la collaborazione del duo folk dei fratelli Bottasso col musicista elettronico e sound designer Simone Sims Longo, si incontra nell'ambito del documentario “Biserta. Storia a spirale” per il quale hanno curato la composizione delle musiche ed il suono. Il comune intento di uscire dalla propria comfort zone ha permesso ai tre artisti di raggiungere una terra di nessuno a metà tra suoni folk e digitali.



"Il Cielo di Pietra" è uno spettacolo audiovisual creato esclusivamente con footage d’archivio delle prime sperimentazioni in ambito cinematografico su commissione del festival svizzero Alpentoene 2019. I frammenti video, provenienti integralmente dall'archivio dell'Eye Film Institute di Amsterdam provengono dai lavori, tra gli altri, dei registi Segundo de Chomon, Georges Méliès, JC Mol, sperimentatori di inizio secolo scorso su colore, effetti speciali ed investigazione del dettaglio microscopico.

La musica dialoga con le immagini, i visuals si formano a partire dai suoni. Il risultato è un viaggio dove la narrazione si perde e si ritrova nella materia, nei video, in frammenti già visti e in melodie forse già udite.



Il DUO BOTTASSO lavora principalmente nel campo della world music, sempre alla ricerca di un compromesso fra le loro origini di musicisti folk ed il loro interesse per l'improvvisazione e la musica contemporanea. Tutto questo affiancato dalla complicità di due fratelli legati dal desiderio di mantenere in evoluzione la tradizione della propria terra d'origine.

SIMONE SIMS LONGO è interessato nel creare e processare suoni nel campo digitale, focalizzandosi sull'esplorazione timbrica con differenti tecniche: sintesi per modelli fisici, sintesi granulare, sintesi FM, elaborazione del segnale e decostruzione di suoni concreti. Nei suoi lavori utilizza spesso un’ interazione multilivello dei campioni, indagando le variazioni asincrone e poliritmiche delle texture sonore.



Video live: https://youtu.be/1P3KpUJk3NM

http://www.duobottasso.com/



Realizzato con i fondi dell’articolo 7 L. 93/92 di NUOVOIMAIE



Accenti. Itinerari in musica

c/o L’Archivio 14

Via Lariana, 14

00199 Roma



Food & Drink dalle 21:00

inizio live: ore 22,00

ingresso concerto 10 € + 3 € tessera associativa



Prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: +39 06.89561754 - info@larchivio14.it



Direzione artistica: www.tourbilion.com

con il sostegno di TENUTA CERULLI SPINOZZI