Duemilacanzonette: Salvario a 'Na Cosetta. Al suo primo disco, dal titolo “Duemilacanzonette” (Beta Produzioni), Salvario è già tra i partencipanti del premio Musicultura e vincitore del contest radiofonico CapiTalent con il brano “Una parte di me” (che entra in rotazione su Radio Capital).

Cantautore pugliese trapiantato a Torino, città da cui ha preso nuove ispirazioni, a cominciare proprio dal suo nome d'arte. Salvario sarà sul palco de 'Na Cosetta il 20 settembre.

Chi è Salvario

Salvario è un cantautore pugliese, nato e cresciuto musicalmente in provincia di Taranto. Nel 2013, dopo l’esperienza con i Karma in Auge, si trasferisce a Torino, nel quartiere San Salvario da cui prende il nome. Le prime canzoni nascono nel 2015 raccolte in un Ep frutto della collaborazione con i Nadàr Solo, storica band torinese, a cui affida la produzione artistica.