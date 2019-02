Dueling pianos, sfida tra pianisti al Parioli Theatre

DUELING PIANOS

SFIDA TRA PIANISTI



22 febbraio 2019

ore 21.30



PARIOLI THEATRE CLUB

via Giosuè Borsi, 20



Dopo il successo dello scorso 18 gennaio, torna a grande richiesta al Parioli Theatre Club il Dueling Pianos d’Italia. Il 22 febbraio alle ore 21.30 le celebrità del Pianoforte ‘Rock and Roll’ si sfideranno sul palco a colpi di canzoni pop, rock & swing in una serata magica che farà scatenare tutto il pubblico del rinnovato teatro Parioli.



Vera Dragone e Alessandro Casella presenteranno i pianisti che si sfideranno in una serie di duelli in cui sarà il pubblico in sala a proporre e votare le canzoni che verranno eseguite. Sul palco due artisti formidabili, due maestri del pianoforte Antonio Sorgentone che lo scorso 11 gennaio durante la trasmissione Italia's Go Talent ha conquistato il primo Golden Buzzer di questa stagione, quello di Mara Maionchi che lo porta direttamente in Finale e Giorgio Cuscito pianista, sassofonista, vibrafonista, arrangiatore e compositore, tra i massimi esponenti italiani del pianismo jazz mainstream e tradizionale; ha partecipato a decine di festival e migliaia di concerti di rilevanza nazionale ed internazionale ed tra i più attivi musicisti della scena romana.

Il democratico applausometro scalderà l’atmosfera già prima del Vintage Party con djset swing e rock’n’roll organizzato dai maestri del Micca Club.