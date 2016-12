“Due di notte”: il teatro di La Ginestra-Zecca a sostegno di AFLIN

Domenica 8 gennaio è di scena alle ore 21 uno spassoso spettacolo che riporta sul palco la collaudata coppia Michele La Ginestra e Sergio Zecca. Quando un istrionico conduttore e un creativo regista si rincontrano nascono grandi cose. È proprio il caso della commedia "Due di notte" in cui l'atmosfera ancora festiva amplificherà le loro chiacchiere strampalate, gli scherzi telefonici, gli interventi di ospiti a sorpresa e il pubblico si ritroverà in cabina di regia. Difatti, la trama si sviluppa durante una vigilia di Natale e i due conduttori della rubrica notturna di Green Dimension Sound sono costretti a lavorare proprio durante la festa. Tra una risata e l'altra, il ricavato della serata sarà devoluto ai progetti in cantiere di AFLIN - Fior di Loto India Onlus, tra cui una missione oculistica per le bambine del subcontinente indiano dove l'Associazione opera. Michele La Ginestra non è nuovo a queste iniziative: oltre a essere il direttore artistico del Teatro 7, da molto tempo si offre al servizio di organizzazioni che svolgono attività meritevoli e di volontariato e ha già sposato la causa di Aflin con la precedente commedia di successo "Mi hanno rimasto solo". Per un domani migliore a favore delle donne indiane, come sempre "mettendoci il cuore", siete tutti invitati a partecipare all'evento solidale. È consigliabile confermare la presenza all'indirizzo email info@aflin.org indicando il nome dei partecipanti. L'ingresso singolo è di 20 euro e i biglietti saranno consegnati a inizio spettacolo. L'evento si terrà al "Teatro 7" di via Benevento, 23 - Roma.