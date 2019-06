"Due casi per Vinicio Corgnali", presentazione libro

Dario Snaidero presenterà il libro giallo "Due casi per Vinicio Corgnali".

Il vice ispettore di polizia deve risolvere due casi di cronaca nera. Il primo a Roma nel 1947: Il tango dei topi di fogna. Un ballerino di tango è stato ucciso con una Colt argentina durante la visita della signora Peron. Per quale motivo? Il secondo molto dopo in Friuli: La Glera del Patriarca. Il re del Prosecco viene trovato morto con un sasso in bocca. Sembra un delitto di mafia. Un antico manoscritto scompare e ricompare improvvisamente. Nelle grotte dove scorre il fiume Timavo ci sono i resti di messe nere.

Vinicio Corgnali è convinto che vi sia un collegamento.