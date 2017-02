Due Attrici in cerca di Personaggi - Spettacolo Teatrale in Skatola

Roma. Oggi. Due giovani ragazze si incontrano in un appartamento. Tra giochi, sfottò e divertenti alterchi, le due attrici raccontano la loro tragicomica quotidianità, dipengendo, a tinte accese, alcune fantasiose digressioni. Un gioco di scatole cinesi... Quando la realtà diventa Spettacolo?! Due Attrici in cerca di Personaggi [in Skatola] Di e con Carlotta Maria Rondana e Ilaria Giambini Regia di Carlotta Maria Rondana Dal 10 al 12 Marzo 2017 (venerdì, sabato e domenica) A Mr Kaos - Via Antonio Dionisi 50 Venerdì e Sabato (doppia) ore 20,30 e ore 22,00 Domenica ore 20,30 IMPORTANTE: [Kaos in Skatola - Nuovo Voyeurismo Teatrale] offre DUE TIPOLOGIE DI POSTI A SEDERE: i POSTI "FISSI" (o posti blu, dai quali è possibile vedere lo spettacolo in modo "canonico", accomodati in tribuna e attraverso la "quarta parete") e i POSTI "VOYEUR TEATRALE" (o posti rossi mobili: durante tutto lo spettacolo, lo spettatore può spostarsi liberamente attorno alla Skatola, cambiare a proprio piacimento il posto a sedere o decidere di godere dello spettacolo in piedi, rubando segreti da ogni visuale). POSTO BLU (fisso) €7 POSTO ROSSO (mobile) €10 Tessera associativa 2017 €3 KAOS IN SKATOLA - Il Nuovo Voyeurismo Teatrale. INFO E PRENOTAZIONI: infomisterkaos@gmail.com - 327.3087387 Avviso agli associati