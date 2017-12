Drusilla Foer con "Eleganzissima” all'Auditorium

Drusilla Foer torna in scena con "Eleganzissima”, il recital in cui il racconto, le canzoni e la musica dal vivo creano un flusso unico di eleganza e spirito che hanno rari riferimenti nel mondo teatrale se non, forse, l'irraggiungibile Paolo Poli o la musa di Almodovar Rossy de Palma.

Madame Foer, protagonista del recital, racconta, in un'alternanza di humour sagace e di malinconia commovente, aneddoti tratti dalla propria vita straordinaria.