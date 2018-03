Drink pink: Cristina Bowerman al Romeo Cocktail Bar

Cristina Bowerman al Romeo Cocktail Bar di Testaccio al fianco delle donne con ActionAid



Per la festa della donna, il Cocktail Bar di Romeo si tinge di rosa e propone “I drink pink”, una serata di Dj set tutto al femminile, accompagnata da “Giulietta 2.0”, il cocktail ideato per l’occasione che potrà essere preparato direttamente dai clienti sotto la supervisione dei bartender di Romeo. Chef della serata Cristina Bowerman, che proporrà una sorpresa gastronomica da abbinare al cocktail Giulietta.



Il ricavato della vendita del cocktail, proposto a 10 euro, sarà interamente devoluto per sostenere il progetto di ActionAid Italia “Donne: identità al lavoro”, in avvio a Milano nei prossimi mesi, che ha l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza economica e l’empowerment delle donne che hanno subito violenza.



“Come donna sento il dovere di fare qualcosa per abbattere questa disparità contro le donne che ancora oggi, purtroppo, rappresenta una triste realtà ”, dichiara Bowerman.



“Ringraziamo la Chef Cristina Bowerman e tutto lo staff di Romeo per aver deciso di trasformare questa piacevole e divertente occasione in un modo per sostenere un progetto per noi molto importante come Donne: identità al lavoro – ha dichiarato Beatrice Costa, Responsabile Programmi di ActionAid Italia - Grazie a questo percorso, alcune donne che hanno subito violenza parteciperanno a incontri di empowerment personale, orientamento lavorativo, corsi di formazione specifica e tirocini”.



Secondo il rapporto di ActionAid “Una via d’uscita dalla violenza. Politiche e pratiche per promuovere l’indipendenza economica delle donne”, realizzato nell’ambito del Progetto Europeo WE G0! (Women Economic-independence & Growth Opportunity) , l’82,5% delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza ha un basso livello di indipendenza economica, contro il 17,5% che è economicamente indipendente. Il 40,9% delle donne che ha subito violenza lavora, mentre il 59,1% non ha un’occupazione. Per questa ragione, l’indipendenza economica si rivela un fattore decisivo per uscire da situazioni di violenza domestica.