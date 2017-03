Drema e il segreto dei sogni. In compagnia dell’autrice Valentina Fratini, i bambini, aiuteranno Aurora, una dremana caduta sulla Terra (interpretata da una clown) a capire da dove viene. Leggendo alcuni passi del libro, comprenderanno la storia di Drema, il luogo in cui tutti i sogni diventano realtà, e a fine presentazione riceveranno in dono il certificato da Dremano DOC per aver contribuito a realizzare il sogno di Aurora che voleva tanto conoscere la sua storia. Edizioni Lorenzo de’ Medici Press

Quando: domenica 2 aprile 2017 alle ore 16.00

Età: 6-10 anni

Modalità di partecipazione: attività gratuita nella libreria di Explora, informazioni e prenotazioni al numero di telefono 063613776