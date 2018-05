Dream Catchers live a Roma

DREAM CATCHERS

3 giugno | FOYER A h 19:30 (40’)

Tommaso Lombardi, Marcos Eric Vicari

Noi esseri umani, come specie, siamo creature musicali non meno che linguistiche, ed entrambe queste strade, nonostante la loro differenza, hanno lo stesso fine: comunicare. La musica permette di comunicare e di ascoltare contemporaneamente. La musica per noi è viva, mutabile e sempre in continua trasformazione.