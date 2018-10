Drawn In







la mostra personale di



ARIANNA MATTA







Vernissage e cocktail: giovedì 4 e venerdì 5 ottobre 2018



dalle 18.00 alle 22.00







RvB Arts - Via delle Zoccolette 28, 00186 Roma



Antiquariato Valligiano - Via Giulia 193, 00186 Roma







la mostra resterà aperta fino a sabato 3 novembre



orari: 11:00-13:30 e 16:00-19:30; domenica e lunedì chiuso







Curatrice e organizzazione: Michele von Büren di RvB Arts



info 3351633518 | www.rvbarts.com











RvB Arts è lieta di presentare DRAWN IN, la mostra personale dell'artista romana ARIANNA MATTA.







Il titolo inglese gioca sul doppio senso di ‘draw’, disegnare e attirare, e infatti le ultime opere di Matta tirano lo spettatore dentro i suoi spazi e interni rarefatti e solitari. La figura umana è assente, ma nonostante questo 'vuoto', le opere trasmettono una storia con riferimenti che portano sempre ad un vissuto. I luoghi e gli oggetti di Matta si scompongono in piani multipli, innescando interferenze che destabilizzano lo sguardo. L'artista interviene con diversi strumenti a creare, usando la metafora di Zygmunt Bauman, una visione liquida della realtà in cui la costruzione cede il passo all'instabilità.







Nelle parole di Matta: “La mia ricerca pittorica si sviluppa intorno all'esigenza di una pittura intimista. Il gesto tecnico, nella mia visione dell'arte, è fortemente legato a quello concettuale; di conseguenza la mia è una pittura gestuale, che si nutre dell'immediatezza delle emozioni - lascio che il movimento sia naturale e svincolato dalla forma.”







Arianna Matta nasce a Roma nel 1979. La passione per l'arte la porta a laurearsi al D.A.M.S. e poi a frequentare i corsi liberi della Rome University of Fine Arts (RUFA). La sua carriera artistica comincia effettivamente dal 2009 e nel 2011 è già tra i finalisti del Premio Arte Laguna a Venezia. Quest'anno ha tenuto la sua prima personale all'estero, alla Teodora Galerie di Parigi.







Creata da Michele von Büren, RvB Arts promuove l'Accessible Art. Scova talenti emergenti e organizza mostre ed eventi con lo scopo di far conoscere l'arte contemporanea in maniera divertente ed informale, rendendola anche 'abbordabile' da un punto di vista economico.



















Michele von Büren: creatrice di RvB Arts; www.rvbarts.com - info@rvbarts.com



Ufficio stampa: Caterina Falomo; tel 346.8513723; caterina@pennarossapresslab.it