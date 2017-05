Drake Festival: 12 ore di musica per spegnere la prima candelina

Il 10 Giugno, in occasione del primo anno di attività, il Drake festeggerà con un festival di 12 ore, nel quale racchiuderà l'essenza del locale, e soprattutto quello che appassiona chi l'ha pensato.

Un caleidoscopio di attività, sport, artigianato, arte e musica dal vivo, birra artigianale, cantine vinicole locali, street food e tanto altro, ad INGRESSO GRATUITO. "Vogliamo offrire agli invitati una di quelle esperienze alle quali si ripensi sorridendo", spiegano, "dove si trovano quei colori, quei profumi, sapori, vibrazioni e tante altre sorprese che condiscono l'atmosfera di festa. Tutto questo sarà il nostro modo di raccontarci. L'anima del Drake è la birra artigianale e abbiamo pensato di invitare chi la produce in prima persona. Tre produttori spilleranno direttamente nei vostri calici 12 tipi di birre diverse".

Ospiti tre birrifici artigianali: FREELIONS TERRE DI FAUL Birra dell' Eremo Verrà inoltre presentata la prima birra del Drake, con la ricetta ad hoc per il locale. Il Drake Festival aprirà i varchi a mezzogiorno, per più di dodici ore si succederanno sul palco, allestito nei 1000 metri quadri del piazzale, artisti circensi, ballerini e sportivi. Al nostro compleanno non poteva mancare la musica, con una line up veramente scoppiettante. Saranno sei, tra nomi già consolidati nel panorama musicale ed altri che presto ne saranno protagonisti. Si partirà al tramonto con Le Mani Avanti e i Flowing Chords, 2 cori da circa 40 elementi l'uno, per poi passare ai ritratti satirici e densi di ironia della realtà romana di Emilio Stella, a seguire Rudie Pavese direttamente dagli storici Baracca Sound, I Santi Bevitori e per concludere, i ritmi piratesco/circensi degli arrembanti Veeblefetzer, seguiti da un folle Dj Set.

Food Truck e stand gastronomici profumeranno di cibo l'aria del Drake Festival. Ci saranno American BBQ e tate altre sfiziosità, non dimenticando, fra gli altri, uno stand che presenterà un piccolo vitigno laziale, botteghe artigianali locali, intrattenimento per i più piccoli e non, zone di esposizioni artistiche e live painting, altre di gioco, esibizioni sportive della Virgin Active, torneo di biliardino umano ed alcune sorprese. Insomma, al Drake Festival troverete di tutto e di più..

