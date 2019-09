Dove si va a Roma di venerdì, rassegna di musica popolare a Palazzo Merulana

Dove si va a Roma di venerdì | Rassegna di musica popolare

Dal 13/09/2019 al 20/09/2019

Ore 19-21

ROMA, PALAZZO MERULANA

via Merulana, 121



13 settembre

Concerto Rocca – Benigni Duo

Nato dall’originale accostamento di clarinetto ed organetto, il duo formato da Paolo Rocca e Fiore Benigni presenta un vasto repertorio in grado di attingere alle complessità armoniche e ritmiche e agli idiomi musicali più diversi: dalla musica klezmer al choro brasiliano, dai geampara rumeni al moderno tango-jazz, con un costante riferimento alla tradizione popolare italiana.

La stessa flessibilità d’approccio caratterizza anche i brani originali proposti dal duo, che stempera l’intenso rigore esecutivo in un lirismo fresco ed essenziale.



Giardino delle Sculture, ore 19.00 – 21.00