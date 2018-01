IL MUEF ArtGallery, in collaborazione con l’Associazione Culturale Teorema, è lieto di ospitare la manifestazione “Dove eravamo rimasti?” che vede coinvolti i tre artisti Maurizio Bedini, Egidio Cosimato e Luigi de Cinque, fondatori del “Gruppo via dei Cartari” attivo a Roma negli anni ’70 - ’80. Il titolo dell’evento è esplicativo del fatto che la loro attività contemporanea non è in discontinuità intellettuale con quell’esperienza passata.

Tre personalità artistiche diverse fra loro ma che hanno sempre condiviso e continuano a condividere la stessa concezione dell’arte e della bellezza coerente con i loro ideali.

Arte come strumento concettuale per la valorizzazione della materia e della fenomenologia del processo intuitivo di creazione. All’interno della manifestazione sarà fruibile un video, Sguardi rubati realizzato da Valerio Domenico de Cinque.

Il video è stato estratto da un filmato girato nel 1975 e presentato alla Biennale di Venezia del 1976 nella sezione italiana curata da Enrico Crispolti, testimonianza dell’attività del “Gruppo via dei Cartari” durante le manifestazioni “OPERAZIONE ROMA ETERNA – rapporti all’ostiense” e “QUARTIERE IN LABORATORIO – testaccio” e che rappresenta un singolare documento degli anni ’70 a Roma di indagine sull’archeologia industriale del quartiere Ostiense e sul tessuto urbano e sociale del quartiere Testaccio.