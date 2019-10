Double Blues in concerto al Charity Café

Giovedì 31 ottobre la rassegna Jazz Voice torna al Charity Café con una storica band già presente in diversi live presso il club di Via Panisperna. Sul palcoscenico ci saranno i Double Blues trio composto da Michele Ariodante alla voce e chitarra, Andrea Nuzzo al piano Hammond e Alfredo Romeo alla batteria. La band è un ‘Hammond’ trio che rivisita il grande repertorio del blues, dalle sonorità di Chicago fino ai colori del jazz, sulle orme di nomi quali Jimmy Smith e Kenny Burrell. Una formazione originale, dunque, alle prese con un repertorio che ha fatto la storia della musica.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Michele Ariodante, Voce & Chitarra

Andrea Nuzzo, Piano Hammond

Alfredo Romeo, Batteria