Dora Sisti Quintet | 'Round Midnight @Il Margutta jazz festival

A chiudere in bellezza la rassegna 'Round Midnight" presso il Margutta veggy food & art ci pensa Dora Sisti! Dora Sisti - Cantante, compositrice, arrangiatrice di origine abruzzese. E' attualmente leader del Dora Sisti 5tet, gruppo di matrice jazzistica con cui ha avuto modo di calcare diversi palchi nazionali e di registrare il disco d'esordio Mai Prima D'ora edito dall'etichetta romana Zone di Musica. Laureata in Scienze Storico-Artistiche con il massimo dei voti, approfondisce il linguaggio musicale nell'accademia romana Saint Louis College of Music nella quale le vengono assegnate due borse di studio per merito e dove consegue il diploma in Canto Jazz con votazione 9\10. Durante la serata l'artista si racconterà in dialogo con Stefano Pozzovivo, facendo così emergere il suo lato artistico e umano. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria - Drink e sfizi after dinner - Possibilità di riservare un tavolo per la cena Prenotazione necessaria info@ilmargutta.bio 06 32650577