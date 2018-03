Fontana di Trevi festeggia St. Patrick’s Day

Il 17 marzo si celebra un’antica festività irlandese: St. Patrick’s Day o Festa di San Patrizio. Abbracciato ormai da moltissimi Paesi, il giorno di San Patrizio è l’occasione anche in Italia per sentirci un po’ tutti irlandesi. Un tocco di verde, un trifoglio, musica e danze folk e un bicchiere di birra scura per brindare!



Doppio Malto Roma – Fontana di Trevi partecipa ai festeggiamenti con un’imperdibile promozione: per tutta la settimana dall’11 al 17 marzo, si potrà gustare l’iconico birramisù sorseggiando un calice di Old Jack al prezzo speciale di 5€.



La birra – Old Jack è la Chocolate Stout Doppio Malto vincitrice di ben 5 premi (2008-2016), tra cui l’argento al CIBA 2008 nella categoria Porter-Stout e anche all’International Beer Challenge 2014 a Londra nella categoria Old Ale. Tostata, questo l’aggettivo che più le si addice: una birra scura, dalla schiuma cremosa e persistente, il profumo di orzo, caffè e cioccolato esplode al palato con tutte le tostatore e un finale alla liquirizia. I sentori erbacei rendono questa birra piacevolmente beverina e leggermente amara.

OLD JACK – La tostata, Chocolate Stout ad alta fermentazione, alc 6,3%, IBU 33



Il dolce – Il birramisù Doppio Malto prende ispirazione dal dessert più amato dagli italiani: si sostituisce il caffè con la birra Old Jack dove il savoiardo viene inzuppato, la base perfetta per la crema al mascarpone e il cacao amaro che ne esalta i sapori.

Gallery