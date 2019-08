Doppio live per il re-opening party di 'Na cosetta estiva

Dopo la pausa di ferragosto riparte la programmazione artistica di 'Na cosetta estiva. Il festival, cominciato a giugno nella nuova location al Mandrione, continua anche ad agosto e settembre con la sua lunga fila di concerti. La riapertura ufficiale del 22 agosto è affidata a un doppio live d'eccezione con Andrea Ra e gli Spacca il Silenzio! organizzato in collaborazione con Radio Rock.

Quello di Andrea Ra è un ritorno molto atteso che arriva dopo mesi di lavoro in studio sul nuovo album e un sold-out all'Auditorium Parco della Musica. La ricerca strumentale di questo incredibile artista, premiato nel 2017 come miglior bassista alternative italiano, continua nel segno dell'originalità e dell'innovazione.

La formazione sul palco di 'Na cosetta è rigorosamente in power trio e non tradisce l’essenza di un musicista che anche in questo si è sempre distinto e volutamente distaccato dalla maggior parte dei suoi colleghi cantautori. Un suono aggressivo e senza compromessi ma con uno stile unico, un basso sempre in primo piano diventato un marchio di fabbrica inimitabile che martella su ritmiche dure. Ad accompagnarlo Alessandro Riccardi alla chitarra e il diciassettenne James Rio alla batteria, prodigio unico e polistrumentista poliedrico presente nella sua band da oltre tre anni e del quale già si parla tanto nell'ambiente rock e metal.

Andrea Ra, cantautore e bassista rock, é attivo sulla scena da oltre 20 anni. Parallelamente alla sua attività primaria di artista solista ha collaborato in questi anni come session man sia in studio che live con tanti artisti tra cui: Giuliodorme, Ratti della Sabina, Diaframma, Piotta, Daniele Groff, Gazebo, Brusco, La Batteria, Frank Nemola, Fabrizio Moro.





SPACCA IL SILENZIO (live ore 21:00)



I fratelli Grella tornano alle origini riprendendo lo stile da buskers che da sempre li contraddistingue. Megafono sempre pronto, elmetto di sicurezza in testa, strumenti recuperati e creativi, tra cui anche un trapano, si aggiungono alle sonorità di questo esuberante duo. Così il loro pop-rock mediterraneo, con forti influenze cantautorali e jazz, esplode in performance quasi teatrali da artisti di strada. Tra le tante prestigiose collaborazioni vantano uno speciale featuring con Lucio Dalla al clarinetto nel brano “Da Questo Muro”. Gli Spacca il Silenzio! sono delle vere macchine da live, in tour da anni tra Italia ed Europa. Non è un caso che il loro ultimo singolo "Km di vita" sia stato scritto, ukulele alla mano, durante le loro avventure lungo il Cammino di Santiago.